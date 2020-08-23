اللجنة المركزية للإعلام في التيار : التيار يحذر من تضليل بعض الجهات للتحقيق في انفجار المرفأ

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صدر عن ‏اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر ‏البيان الآتي :

في اطار الحملة الاعلامية والسياسية الممنهجة لضرب صورة التيار الوطني الحر ورئيسه ‏جبران باسيل، وفي تجديد لعملية الاغتيال السياسي ومحاولة لتضليل التحقيق في انفجار المرفأ واستغلال المأساة للتحريض، يتم تسريب معلومات مختلقة بهدف ايهام الرأي العام حول دور ومسؤولية مزعومين لوزارة الطاقة في الانفجار الذي حصل، يوم كان باسيل وزيراً للطاقة عام ٢٠١٣.

‏إن ‏التيار الوطني الحر يحذر من خطورة مثل هذه التلفيقات وينبه الجهة المعنية بالتحقيق إلى محاولات واضحة لحرفه عن مساره. ويعلن التيار ‏انه سيلاحق قضائيًا كل من يقوم بتشويه الحقائق والاعتداء على سمعة التيار ورئيسه.