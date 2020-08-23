الاتحاد المسيحي اللبناني المشرقي :نأمل ان تنسى بعض "جماعات" الداخل أحقادها

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عقد الاتحاد المسيحي اللبناني المشرقي اجتماعا استثنائيا برئاسة أمينه العام المحامي فرانسوا العلم خصصه لبحث المستجدات الأمنية على ضوء الجريمة البشعة التي أودت بحياة ثلاثة شبان من بلدة كفتون الكورانية.

وخلص الاجتماع إلى أن المعلومات والاستنتاجات الأولية المتوافرة لغاية الآن عن الجريمة، قد تشير الى ان لبنان والمناطق المسيحية خاصة، قد نجت بالامس من خطة جهنمية لتفجيرها من الداخل، عبر توجيه اتهام مباشر لأحد الأحزاب بمحاولة اغتيال نائب ينتمي إلى حزب مسيحي كان في زيارة للمنطقة.

وقال الاتحاد في إنه يبدو ان المتضررّين المحليين والخارجيين من تفاهم "عون/ماكرون"، لن يقبلوا بسهولة بالأمر الواقع وسيستمرون في استعمال مختلف الوسائل المتاحة من سياسية وإعلامية وأمنية لعرقلته، تهرباً من نتائجه التي تشكل خسارة كبيرة لخططهم المدمرة للبنان ولمكتسباتهم وآمالهم.

وأضاف أن القراءة الواقعية للأحداث والمواقف التي تلت التفاهم، تسجّل محاولات مستمرة للعرقلة والتفجير، وتؤكد ان جريمة الامس لم تكن المحاولة الاولى وتمنى ان تكون الأخيرة.

واعتبر الاتحاد في أنه "منذ دخول واحتلال الوزارات، الى محاولة ضرب المؤسسات الدستورية عبر حلّ مجلس النواب، الى تسعير الحملات الإعلامية ضد فخامة رئيس الجمهورية، الى محاولة تسويق حكومة تعجز عن محاسبة الفاسدين والسير في التدقيق الجنائي، وصولا الى جريمة الامس في كفتون، كلها احداث تبرز مدى استعداد المعرقلين في الذهاب بعيداً في محاولاتهم لضرب التفاهم ومفاعيله".

و قال البيان "يجب أن لا نغفل عن حجم مصالح الأطراف الخارجية المتضرّرة من رفع الحصار المالي والسياسي عن لبنان بمختلف مكوناته بما فيها حزب الله، وانعكاس ترسيم الحدود على استئناف اعمال التنقيب وإعلان نتائجه، فضلاً عن ايجاد الحلول الموضوعية للتوطين الفلسطيني والنزوح السوري".

وأضاف الاتحاد "نأمل ان تنسى بعض "جماعات" الداخل أحقادها، وان تبتعد عن محاولات تأمين مصالح الخارج ومصالحها الضيّقة على حساب مصلحة الوطن".

ودعا جميع اللبنانيين الشرفاء إلى توحيد جهودهم والمضي خلف رئيس الجمهورية في محاولاته الانقاذية، وان يوفّروا خناجرهم لصدور الأعداء لا لظهور المقاومين الشرفاء".

الاتحاد المسيحي اللبناني المشرقي.