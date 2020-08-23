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بيار بو عاصي غول الموت (بقلم د.جيرار ديب)

23
AUGUST
2020
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د.جيرار ديب -

شبّه بيار بو عاصي، نائب القوات، في إحدى مقابلاته، رئيس الجمهورية ب"غول الموت". ولاحقًا، غرّد بيار ملقيًا المسؤولية الكاملة بما حصل في المرفأ على الرئيس عون، ذاكرًا: إنّ الرئيس ميشال عون هو المسؤول، وأمام تدمير المرفأ عليه الرحيل. لا سيادة تعلو فوق سيادة حياة الإنسان وكرامته. لبنان ممزّق وهم يبحثون عن حصص حكومية.
جانَبَ بيار بوعاصي الحقيقة، كعادته، وحوّرها عن المسؤول المباشر لما حدث في كارثة المرفأ، وألبسها إلى رئيس البلاد وما يمثل في السياسة. هذا ما استُتبع بردّ مباشر على مختلف المستويات من قبل محازبي ومناصري القوات. كيف لا، وهو إلى جانب الافتراء على الرئيس، تخطّى الخطوط الحمر لرجل هو مثال النضال والعزّ والكرامة عند شريحة واسعة من اللبنانيين عمومًا، والمسيحيين في وجه الخصوص.
أبو عاصي وفريقه السياسي، منذ عام ١٩٨٦، يضعون من ضمن أولوياتهم، الهيمنة على الشارع المسيحي بكافة الطرق. فالحرب التي شنّها الجيش السوري على ما كان يعرف ببيروت الشرقية، لإنهاء حالة العماد عون الشرعية، ورغم مآسيها على المسيحيين، إلا أنّ القوات قد وجدوا فيها آنذاك فرصة الإنقضاض على المنافس القوي. أعاد القوات التاريخ، مستغلّين الهجوم المحلي والدولي على العهد، علّهم ينقضّون على الطرف المسيحي القوي، عندها يتمكّنون من تحقيق الحلم المستحيل.
ليس عبثًا، استخدم بيار كلمة "غول"، فهو يشكل في الميثولوجيا اللبنانية، الوحش القاتل، الذي لم يراه يومًا أحد، بل شكّل رعبًا عند من كان يسمع قصصه المرعبة. عمد بيار، ومن ورائه إعلام القوات المبرمج، إلى زرع صورة مغايرة للرئيس عون، عبر بثّ الأضاليل والإفتراءات علّهم يشوّهون صورة العهد، ويعمدون للقضاء على ما تبقى منه، عبر المطالبة بإسقاط الرئيس من جهة، كما ويقفلون الطريق أمام الوزير جبران باسيل، للوصول إلى كرسي الرئاسة من جهةٍ أخرى.
بالعودة إلى الواقع، وبعيدًا عن أضاليل بيار، إنّ كارثة المرفأ يحاول القوات الإصطياد فيها في الماء العكر. لقد شكّلوا على مدى خمسة عشر عامًا، جزءًا من السلطة الحاكمة في البلاد، فباتوا يدركون خبايا السياسة وصفقاتها في لبنان. وما حصل في مرفأ بيروت، واحدة من مخلفات سياسات حكمت لبنان، وإهمال تغلغل في معظم الدوائر الحكومية، وسياسات رشوة زُرعت في أغلبية عقول الموظفين، لدرجة أصبحت حياة اللبناني مجرّد صفقة يتاجرون بها.
لا يا بيار! غول الموت، ليس الرئيس، ولا فريق سياسي، بل هو فكركم المليشياوي، أنتم والكثير من حلفائكم الذين صنعتم الحرب الأهلية. ومن أبرز أخطاء اتفاق الطائف، أنه عفى الله عن ما صنعت أيديكم، وأدخلكم في السلطة لتتحكّموا بالعباد. الرئيس ميشال عون، هو الرجل الذي يعمل على إعادة بناء ما تبقى من بلد تهلهل كيانه، من الطائفية والزبائنية، والواسطة. هو الذي يعمل بما تبقى له من صلاحيات، باركتم على سحبها من كرسي الرئاسة.
لم يتفاجأ اللبناني بما نطقتَ به يا بيار، ولا بما يجيّش عليه فريقك السياسي، أو ما كان يعرف بمليشيا القوات. فهذا، إنّ دلّ على شيء، فعلى نهجٍ لم تزالوا تسيرون عليه، وفكرٍ لم تزالوا تزرعوه في عقول الناشئة، من الذين يتبعونكم. لذا، لم يتوقع اللبناني إلاّ مثل هذه الأضاليل، ولم ينتظر منكم إلا تهجمات علّها تغطي فشل سياساتكم، وضعف مسيرتكم.
أخيرًا، يا بيار، لو قرأت ما حصل من سنتين باتفاق معراب، وأغنية "أوعى خيّك"، لكنتم أدركتم أنّ في تحالفكم مع التيار قوة لطالما حلمتم وطمعتم بها. وإنّ حصدكم لهذه المقاعد النيابية، إنّما هو بسبب قانون إنتخابي أعطى الى حدّ ما التمثيل الصحيح للمسيحيين. وإنّ وزراءكم الأربعة، تعيّنوا في العهد القوي، الذي أعطاكم التمثيل، بينما في زمن الحلف الرباعي، في محاربة ميشال عون، أُعطيتم وزيرًا واحدًا، ولحقيبة السياحة فقط. لهذا جلّ ما عليكم فعله، هو الإتّعاظ من ماضيكم والقراءة الصحيحة لأوراق الربح والابتعاد عن الأوراق التي كنتم تخسرون فيها...وما أكثرها!

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