بلدية بيروت: توقيف سارقين في الجميزة ومار مخايل

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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أنه "بناء لتوجيهات محافظ بيروت القاضي مروان عبود، أوقفت دورية من فوج حرس بيروت في منطقة الجميزة، سيارة بيك أب كان على متنها شخصان محملة بكمية من الحديد والألمنيوم وغيرها من المواد التي تمت سرقتها من بعض المناطق في البقعة المحيطة بمرفأ بيروت، وقد تم تسليمهم مع المضبوطات إلى المراجع المختصة.

كما ألقى أحد عناصر فوج الحرس القبض على أحد الأشخاص بالجرم المشهود أثناء محاولته السرقة من داخل إحدى السيارات المتضررة من الانفجار والمركونة في منطقة مار مخايل، وتبين أن في حوزته سكينا ومخدرات من نوع (سيلفيا)، وتم تسليمه على الفور الى دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.

ويواصل فوج الحرس دورياته الراجلة في مدينة بيروت، على مدار الساعة بخاصة في المناطق والشوارع المتضررة جراء انفجار المرفأ، بهدف بسط الأمن وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين.