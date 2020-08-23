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كيف علقت وزارة الصحة على " تأخير وعدم دقة نتائج فحوصات PCR" ؟

23
AUGUST
2020
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علّقت وزارة الصحة على ما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي من اخبار وفيديوهات حول تأخير وعدم دقة نتائج الفحوصات المخبرية PCR أو الإيحاء الإتجاري يهم.
وأوضحت الوزارة في بيان، أنّ "إجراء فحوصات مخبرية في بعض المناطق وفي وقت تجاوزت الفحوصات اليومية الأرقام التي تستطيع المختبرات استيعابها يؤدي الى تأخير في اصدار النتائج".
وأشارت إلى أنّ "نتيجة ايجابية تتبعها بعد أيام نتيجة سلبية قد تكون علمياً ناتجة عن شفاء مخبري للمريض، كما أنه يجب الالتفات إلى أنّ النسبة العلمية للنتائج السلبية الخاطئة false negative قد تصل الى 30% في بعض الأحيان، في حين أن النتائج الإيجابية الخاطئة false positive تعتبر نادرة علمياً".
وبحسب بيان الوزارة، فإنّ "التشكيك في بعض النتائج المخبرية لا يخدم المصلحة العامة خاصة في هذا الوضع ونهيب بالجميع تحمل المسؤولية الفردية والمجتمعية ونشدّد على الحجر المنزلي الإلزامي لمدة 10 أيام بصرف النظر عن نتيجة PCR".
وشدّدت الوزارة على المواطنين بضرورة الالتزام التام بالإرشادات التي تصدرها بالتعاون مع اللجنة العلمية الوطنية للأمراض الانتقالية ومنظمة الصحة العالمية.
وخلصت إلى أنّ "تضافر الجهود وتنسيقها في هذه المرحلة الدقيقة يعتبر من الأولويات على الصعيد الوطني ويعد أساسيا في نجاح الجهود الرامية للسيطرة على الوباء".

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