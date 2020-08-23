التيار يعلن مقاطعة الـ MTV

A + A -

صدر عن الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر البيان التالي:

إلى أن تعود قناة MTV الى القواعد الاخلاقية والوطنية والمهنية والمناقبية الاعلامية، قرّر التيار الوطني الحر مقاطعة هذه المحطّة بعدما تخطّت كل الخطوط الحمر أخلاقياً وقيمياً ومهنياً، وباتت أداة للهجوم على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتيار الوطني الحر، ووسيلة لتنفيذ أجندات مسبقة الدفع.

ان التيار الذي كان الى جانب محطة MTV يوم تعرضت للظلم، يؤكد حرصه الدائم على الحريات الاعلامية ودفاعه عنها، رافضًا ان تتحوّل الحرية الى تعدٍّ على الكرامات ووسيلة لنشر الإشاعات والاكاذيب وبث الحقد والتحريض وتجاوز للآداب والاخلاق، وعندها يكون التيار مدافعاً شرساً عن الكرامات والمقامات ومنبّهاً لحسن التعاطي المهني والاخلاقي والوطني مهما كانت الظروف.