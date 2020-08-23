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وزير الخارجية: الديبلوماسية لم تخالف القانون وتم تفتيشها

23
AUGUST
2020
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ردا على ما تم تداوله عن محاولة احدى الديبلوماسيات اخراج مبلغ  كبير من الدولارات من لبنان  اكد وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه انه بعد استفساره شخصيا عن التفاصيل  تبين  بحسب ما تبلغ من الجهات الرسمية المختصة ان  المبلغ الذي كان بحوزة المسافرة عبر مطار بيروت هو حوالي ١٢٠٠٠ دولار فقط،  ووفقا للتعليمات المعمول بها يحق للمسافر إخراج ١٥٠٠٠ دولار دون الحاجة الى  التصريح عن ذلك. وبالتالي فإن اخراج المبلغ المذكور ما يزال ضمن النطاق المسموح به بينما يتوجب التصريح عن نقل أي مبلغ يفوق هذه القيمة.
 
 وعما اثير عن احقية تفتيش المسافرة من عدمه كونها ديبلوماسية لفت وزير الخارجية الى انه تبين ان هذه المسافرة هي دبلوماسية غير معتمدة في لبنان وبالتالي لا تتمتع بالحصانة الديبلوماسية، لذا وبحسب القوانين الدولية فانه يحق للسلطات المعنية في المطار تفتيش حقائبها أسوة بالمسافرين العاديين.
 
 واوضح الوزير وهبة انه تم تفتيش حقيبة السيدة أمام المسافرين وليس في مكتب جانبي كما ورد في الخبر وسمح لها بمتابعة سفرها من دون الحاجة الى تقديم تصريح.
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