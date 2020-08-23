نقابة أصحاب المطاعم: الاقفال الجزئي غير مجد

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صدر عن نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان البيان الاتي:

"تراقب النقابة منذ 3 أيام تطبيق توصية الإقفال الجزئي للبلد الذي صدر عن لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا، الذي أثبت أنه غير مجد لا للصحة ولا للإقتصاد. فناهيك عن استنسابية ضمن القطاعات في البلد التي نراها تعمل بشكل كامل في المحميات المناطقية والاستثناءات من هنا وهناك، بقيت المؤسسات المطعمية وحدها كبش محرقة جائحة كورونا. وفي يوم أحد كهذا، عادة ما نتقاسم الرغيف مع عمالنا وأولادنا، إلا أننا حرمنا منه بسبب هذه العشوائية. أمام هذا المشهد المضحك المبكي، ترى النقابة نفسها مضطرة لأخذ القرار المناسب في الأيام المقبلة خلال فترة الإقفال الحالية مع التزام التدابير الوقائية كافة".

وتابع البيان: "لا يزايدن أحد على نقابة أصحاب المطاعم التي استدركت الأزمة منذ بدايتها وأقفلت المطاعم والمقاهي والملاهي قبل 4 أيام من قرار الدولة بالتعبئة العامة في آذار 2020.

وعموما جائحة كورونا لن تنتهيَ قريبا، لذلك عودوا إلى المعادلة الثلاثية الذهبية التي شرحناها في البيان الأخير، حيث الدولة تضرب بيد من حديد وأصحاب المؤسسات هم ضباط الإيقاع والرواد هم الحسيب والرقيب".