نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

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نأعلنت وزارة الصحة العامة نتائج الدفعة الأولى من فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 21/8/2020 إضافة إلى الدفعة الأخيرة من فحوص أجريت بتاريخ 20/8/2020؛ وأظهرت النتائج وجود أربع حالات (4) إيجابية.

وجاءت نتائج الدفعة الأولى من فحوص 21 آب كالاتي:

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية).

رحلة ابو ظبي : شركة EY رقم 535 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة برلين : شركة SR رقم 1510 (جميعها سلبية).

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية).

رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 1484 (جميعها سلبية).

رحلة الرياض : شركة MEA رقم 425 (جميعها سلبية).

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية).

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية).

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالتان ايجابيتان).

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية).

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية).

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية).

رحلة الشارقة : شركة ABY رقم 387 (جميعها سلبية).

وجاءت نتائج الدفعة الأخيرة من فحوص 20 آب كالاتي:

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية).

رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (حالة واحدة إيجابية).

رحلة دمشق : شركة RB رقم 183 (جميعها سلبية).