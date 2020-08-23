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حظوظ الحريري

23
AUGUST
2020
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الديار:  ترى مصادر سياسية مواكبة للجهود الجارية ان اسم الحريري لم يسقط بعد من الحساب كأبرز مرشح يدعمه الثنائي الشيعي بالاضافة طبعا لكتلته القوية وللحيثية السنية التي يمثلها، كما يحظى باصوات نيابية اخرى على الصعيد المسيحي من المردة والطاشناق واخرين.

 

وبرأي المصدر ان جنبلاط الذي ابدى امس موقفا متشددا قابل لتعديل موقفه على ضوء نتائج الجولة التي ستنشط في الايام القليلة.

 

اما مسيحياً، فان التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية يتفقان حتى الان على رفض ترشيح الحريري لاسباب وغايات مختلفة. لكن المصادر تشير الى ان نتائج الاستشارات لتكليف رئيس الحكومة غير مقيدة بالميثاقية لا عرفا ولا دستورا.

 

من جهة اخرى فان السعودية لم تبد حتى الآن تعــديلا على موقفها الذي لايعطي انطباعا بانها تشجع أو تؤيد الحريري. وتقول المعلومات ان مصر دخلت علـــى خط الاتصالات لدعم الحريري وتزكيته لدى الرياض.

 

اما واشنطن فانها لا تبدي اهتماما صريحا بهذا الاسم او ذاك، وتفضل المراقبة بعد ان بعثت برسالتها الاولى عبر موفدها ديفيد هيل.

 

وكشف مصدر مطلع للديار امس ان موسكو تبدي اهتماماً هذه المرة اكثر من السابق بموضوع الحكومة اللبنانية وتدعم فكرة حكومة الوحدة الوطنية وتميل الى الحريري وان كانت حريصة على عدم الانغماس بالتسمية او التفاصيل.

 

واضاف انه بعد مساعد وزير الخارجية بوغدانوف فان وزير الخارجية لافروف ابدى اهتمامه هذه المرة لمتابعة الموضوع.

الديار
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