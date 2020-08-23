بري لم يطفىء «الموتور» .. وجنبلاط بدا متشددا في معارضته تكليف الحريري

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الديار: سجلت الساعات الماضية مواقف وتطورات متسارعة تبعث على الاعتقاد بان عملية تشكيل الحكومة تواجه صعوبات وعقبات عديدة ،على الرغم من الحاجة الملحة للاسراع في هذه العملية التي تجري في سباق مع الوقت في ظل استمرار انزلاق لبنان الى مزيد من التدهور والانهيار .

وفي هذه الاجواء الملبدة وغير المشجعة بقي الرئيس نبيه بري يحفر في جدار الازمة لاحداث ثغرة يمكن النــفاذ منها لتسريع عملية التكليف والتأليف لا سيما «ان البلد لا يعيش حالة ترف ولا يملك كمية فائقة من الاستقرار لكي نواصل استهلاك الوقت ونبقى اسرى الشروط والشروط المضادة»، كما عبرت مصادر عين التينة للديار امس.

وعلم ايضا من مصادر مطلعة انه على الرغم من بروز الصعوبات في وجه مسعى بري الا انه لم يطفىء محركات جهوده، حيث بقيت عين التينة تشهد نشاطا ملحوظا في هذا الاطار.

واضافت المصادر ان رئيس المجلس بقي على تواصل مع بعض القوى والاطراف في اطار متابعة جهوده واستقبل الامين العام لحزب الطاشناق النائب اغوب بقرادونيان الذي شدد على اهمية الوقت معلنا تاييد كتلة الارمن تكليف الرئيس الحريري. كما استقبل النائب وائل ابو فاعور موفدا من جنبلاط.

وقالت المعلومات ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي بدا متشددا عكس الايام الماضية في معارضته تكليف الحريري. وعبر في تغريدة له عن هذا الموقف باشارة واضحة حين قال «ان لاعلاقة للحزب التقدمي الاشتراكي باي تيار سياسي آخر ولا ندين لاحد باي جميل. ان نتائج الانتخابات السابقة خير دليل ان ما من احد بادلنا اصوات».