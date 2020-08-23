living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الجميزة والرميل والمدور والأشرفية مصنفة مناطق تراثية وموضوعة على لائحة الجرد العام لوزارة الثقافة

23
AUGUST
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأنباء الكويتية: أدى الانفجار الهائل في مرفأ بيروت في 4 الجاري الى إلحاق أضرار جسيمة بالمباني والمنازل والمستشفيات والمدارس، لاسيما تلك الواقعة في الجهة المقابلة للمرفأ، حتى ان المناطق البعيدة لم تسلم من هول الكارثة.

 

وقيل إن اهراءات القمح (صوامع القمح) في المرفأ قد ساهمت في حماية المناطق الواقعة من الجهة الجنوبية حيث تمكنت من صد نحو 20% من قوة الانفجار وشكلت خط دفاع عن منطقة كانت ستدمر بالكامل.

 

لقد ادى الانفجار الهائل الى إبادة المرفأ في لحظة غير مسبوقة من تاريخ لبنان، لكنه أبقى على أجزاء من صوامع المرفأ شاهدة على هول ما حصل.

 

وتشكل الأبنية الأثرية، التي طالتها قوة عصف الانفجار والواقعة في محيط المرفأ، ارثا ثقافيا ومعماريا لناحية العمارة التقليدية ذات الجدران المزخرفة والنوافذ الملونة والقناطر العالية، ويعود بناؤها الى اكثر من مائة عام، وقد تساقطت واجهاتها واجزاء كبيرة منها، وهي التي بقيت صامدة في وجه حروب عدة مرت على لبنان، فهل عملية الترميم والتدعيم التي بدأت ستتمكن من انقاذها من الخسائر التي منيت بها؟

 

وتعتبر منطقة الجميزة من أقدم شوارع العاصمة بيروت، وفيها تقع البيوت التراثية القديمة، وتنتشر على جنبات طرقاتها المقاهي والمطاعم، وقد أصابها انفجار المرفأ بأضرار بالغة اكثر من سواها من المناطق، وحولها الى ركام بعد تحطم واجهات المطاعم والمقاهي التي كانت تعج بالزوار والسياح.

 

لجنة الأبنية التراثية التي شكلتها وزارة الثقافة تعمل على حصر الأضرار التي عصفت بالأبنية التراثية، واشار تقرير اللجنة الى انه بعد الكشف الميداني على وضع تلك الأبنية الذي شمل نحو 235 منزلا اثريا في المنطقة المنكوبة، تبين أن 53 منها في وضع حرج ومتضرر ويتم حاليا ترميم 13 منها بمساعدة فريق من المتطوعين من المهندسين المرممين والمهندسين المعماريين وطلاب الهندسة من عدة جامعات وبمشاركة عدد من المنظمات والجهات الدولية في عمليات التدعيم والترميم.

 

مؤسس ورئيس جمعية «تراثنا بيروت» سهيل منيمنة قال لـ «الأنباء»: إن مناطق الجميزة والرميل والمدور والأشرفية مصنفة مناطق تراثية وموضوعة على لائحة الجرد العام من قبل المديرية العامة للآثار التابعة لوزارة الثقافة والتي تمتاز بعناصر العمارة التراثية اللبنانية يعود بناؤها الى عشرينيات القرن الماضي وما قبله.

 

ويتوقف منيمنة بحسرة لما أصاب مرفأ بيروت الذي يعتبر من أهم المرافئ الواقعة على البحر المتوسط والعصب الاقتصادي الأول للبنان، ويتحدث كيف تم بناء الاهراءات (الصوامع) ووضع حجر الأساس لها عام 1966 بعد ان كان القمح يوضع في مخازن عادية الى ان تولت شركة تشيكية وضع خرائط وأرسلت مهندسين وبدأ البناء في تلك السنة، وتولت الكويت ـ التي لطالما ساعدت لبنان على الدوام ـ المساهمة بالجزء الاكبر في بناء تلك الاهراءات، قسم من الأموال عبارة عن هبة والآخر قروض ميسرة، وأنه في العام 1970 حيث كان رئيس الجمهورية في حينه شارل حلو وحضر أمير الكويت آنذاك الشيخ صباح السالم الصباح حفل افتتاح تلك الاهراءات.

 

ويضيف منيمنة أن الهدم سهل ويحصل بلحظة لكن الترميم لا يمكن ان يجري عشوائيا لأنه يحتاج الى دراسة فنية متأنية والى دعم مالي كبير لتعود تلك المنازل الأثرية القديمة التي تضررت بشكل كبير الى ما كانت عليه، خصوصا انها تشكل لأصحابها والخشية من انهيار بعضها.

 

ويعتبر أن نسيج المدينة ليس هو الأبنية المشيدة انما هو هذه العلاقات بين الأهل والأصدقاء والجيران، أي انها جزء من الماضي الجميل الذي يشدنا اليه الحنين الى الاهل والأجداد، ومن هنا أهمية إعادة ترميم تلك المنازل التي افتقد أصحابها في غفلة من الزمن جزءا من ماضيهم وذكرياتهم، فلا يجوز أن تتحول الى مدينة أشباح.

 

ويشرح منيمنة ان جمعية «تراثنا بيروت» سارعت عند وقوع الانفجار الى تشكيل لجنة طوارئ تضم باحثين في التراث لتكون الى جانب غيرها مشاركة في عملية انقاذ الأبنية الاثرية لأننا الجمعية الوحيدة التي تملك الداتا الكاملة عن المناطق المتضررة بالوثائق والصور.

الأنباء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout