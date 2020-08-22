مستشفى الحريري: 24 حالة حرجة ولا حالات شفاء جديدة

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أفاد مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا "Covid- 19"، والذي يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخله، أن عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبراته خلال ال24 ساعة المنصرمة بلغ 717 فحصا، وأن عدد المرضى المصابين بالفيروس الموجودين داخله للمتابعة هو 75 مريضا، وعدد الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس التي نقلت إلى خلال ال24 ساعة المنصرمة 16 حالة.

وإذ أعلن عدم تسجيل أية حالة شفاء فيه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وبالتالي استقرار عدد المتعافين داخله منذ البداية حتى تاريخه على 343، وكذلك عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ذكر أن عدد الحالات الحرجة داخله هو 24 حالة.

ودعا من يود معرفة عدد الإصابات على كل الأراضي اللبنانية، إلى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة.

وختم مذكرا بأن "مركز الاتصالات الخاص بفيروس كورونا للإستجابة للطوارئ ومعرفة نتائج الفحوصات، يعمل 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع بما في ذلك أيام العطل الرسمية، من خلال الرقم 820830-01 أو من خلال خدمة الاتصال عبر الWhatsApp 897961-76".