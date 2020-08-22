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منظمة الصحة العالمية تنصح بارتداء الأطفال الكمامات من سن الـ12

22
AUGUST
2020
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ذكرت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في وثيقة توجيهية لصناع القرارات، أنه بدءاً من سن الثانية عشرة يجب على الأطفال ارتداء الكمامات في أي مكان يتوجب على البالغين ارتداؤها، مثل الأماكن المزدحمة، كوسيلة للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد.

ولم تنصح المنظمتان التابعتان للأمم المتحدة بشكل عام بأن يرتدي الأطفال بين سن السادسة والحادية عشرة كمامات، ولكن يجب التفكير فيها في الأماكن ذات معدلات العدوى الكثيفة، أو في تجمعات بعينها مثل المدارس، حسبما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولكن الخبراء الدوليين الذين وضعوا مسودة التوجيهات قالوا إن هناك مواقف سوف «تتعارض فيها (الكمامات) مع عملية التعلم، وسوف يكون لها أثر سلبي على الأنشطة المدرسية المهمة».

وجاء في الوثيقة التي نُشرت مساء أمس الجمعة، أنه يجب عدم إجبار الأطفال الأصغر سناً على ارتداء الكمامات، ويرجع ذلك في الأساس إلى أنهم لا يمكنهم وضعها وإزالتها بشكل صحيح بأنفسهم.

وقالت مجموعة الخبراء إن الأطفال حتى سن خمس سنوات يجب أن يكونوا تحت إشراف مستمر، إذا ما ارتدوا الكمامات.
وأضاف الخبراء: «يجب الاستماع للأطفال فيما يتعلق بتصوراتهم، وأي مخاوف لديهم بشأن ارتداء كمامة».
وجاء أيضاً في الوثيقة الإرشادية أن الأقنعة الشفافة توفر حماية أقل من كمامات من القماش المنسوج التي تغطي الفم والأنف.
وبحسب البيانات العالمية، فإنه ما بين 1 و7 في المائة تقريباً من كل مصابي «كورونا» هم أطفال وشباب دون سن الثامنة عشرة.
وهناك دراسات متضاربة بشأن ما إذا كان الأطفال المصابون يحملون فيروس «كورونا» بنسبة أقل أو أكثر أو متساوية مقارنة بالبالغين.
وأودى فيروس «كورونا» بحياة أكثر من 800 ألف شخص في العالم، منذ اكتشافه في الصين في ديسمبر (كانون الأول)، وفق تعداد أعدته «وكالة الصحافة الفرنسية» استناداً إلى مصادر رسمية، اليوم (السبت). وفي المجمل، سُجلت 800 ألف و4 وفيات في العالم من أصل 23 مليوناً و3 آلاف و79 إصابة معلنة.

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