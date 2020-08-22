نتائج فحوصات رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

A + A -

أفادت وزارة الصحة العامة في بيان عن نتائج فحوصات PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 20/8/2020؛ وأظهرت النتائج وجود ثلاث حالات (3) إيجابية.

وجاءت النتائج كالتالي:

- رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية).

- رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية).

- رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (حالة واحدة إيجابية).

- رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

- رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية).

- رحلة روما: شركة MEA رقم 232 (جميعها سلبية).

- رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية).

- رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية).

- رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (حالة واحدة إيجابية).

- رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية).

- رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).

- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).

- رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية).

- رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية).

- رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية).

- رحلة اديس ابابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية).

- رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية).

- رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية).

- رحلة أثينا: شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية).

- رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية).

- رحلة مدريد: شركة MEA رقم 242 (جميعها سلبية).

- رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية).

- رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية).

- رحلة أبو ظبي: شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية).

- رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية).

- رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية).

- رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (حالة واحدة إيجابية).

- رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية).

- رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية).

- رحلة جدة: شركة MEA رقم 365 (جميعها سلبية).