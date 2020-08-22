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علّة وطني (شربل فرنسيس)

22
AUGUST
2020
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شربل فرنسيس -

علّة وطني ليست في ساسة فقط سخّروا مواقعهم لأجل منافعهم الشخصية والعائليّة على حسابنا وحساب المصلحة العامة.
- علّة وطني في قادة رأي وفكر استسلموا للأمر الواقع، وتركوا المنابر لغوغائيين هجيني الفكر والثقافة، هدفهم حب الظهور من منطلق الأنا، الأنا فقط، وكل من سواهم جاهل بخفايا الامور وبعوالمها، يجب إزالته من الوجود، وهنا تطغى الديكتاتورية المقنّعة بقناع الديمقراطية والحرية، فرفض الآخر باعتباره مُذنبا او مٌقصّرا، وفق محاكمهم الخاصة، هو الغاية والهدف، وكل وسيلة لازاحته مُباحة، حتى الاغتيال المعنوي مشروع دون النظر في عواقبه المعنوية على الشخص ومحيطه العائلي.
- علّة وطني في إعلاميين وصحافيين ومثقّفين( من المفترض) باعوا ضمائرهم للأخضر الرنّان، وحوّلوا اقلامهم الى خناجر تطعن قلب الوطن، فاضحى حبرهم سمّ الترياق وظيفته تخدير عقول متابعيهم، وتحويلها إلى جماجم فارغة قادرة على تلقّف ألاشاعات وابتلاعها دون أي مجهود تشريحي من قبل المنطق والعقل. وهذا ليس بالشيء البسيط او البريء، إذ هكذا يتمّ تزوير التاريخ، وهكذا يصبح الابطال الشرفاء موضع الشبهات، واللصوص السفلاء موضع اهتمام وقبول لدى المجتمع. وهذا اخطر ما يمكن ان يكون على الفرد والجماعة التي ما إن تستيقظ حتى ترى الطبقة الفاسدة نفسها قد عادت لتتحكّم بها، ولكن" لات الساعة ساعة ندم" على ما يُقال.
- علّة وطني في ثورة مُصطنعة يقودها رعاع القوم، حيث يسوّلون لأنفسهم كل ما لذّ وطاب من الحقارة، فالسُّباب تعبير عن الرأي، والشتيمة مقبولة للآذان، ومظاهر الفحشاء على الطرقات امر عاديّ يستسيغه الرائي بحجة المظلومية المفترضة، والتمثيل والتدجيل يصبحان واقعًا يجب التعاطف معه، وإلا فالحكم جاهز والتنمّر سيد الموقف "انت لست بوطنيّ، وأنت فاقد المشاعر لا حسّ جماعي لديك" وبئس الوطنية متى كانت على شاكلة هؤلاء. هؤلاء الذين يستبيحون كل المحرّمات، ويتخطون الأعراف والتقاليد والقوانين، وينادون بحرية مطلقة حدودها اللا محدود، وهنا تنقلب المفاهيم الاجتماعية، وتصبح القيم والمبادئ التي تربينا عليها في خبر كان، وينشأ اجيالنا على مفاهيم جديدة لا تليق بثقافتنا ولا بمبادئنا، فتفقد المجتمعات حصانتها، وتنهار الأوطان إلى غير رجعة.
- علّة وطني أنه مفروض على أبنائه ، وهم على مقاعد الدراسة أن يدرسوا تاريخ الشعوب قاطبة عن ظهر قلب، الا تاريخ وطنهم غير المتّفق عليه بعد، فيُكرّروا أخطاءهم متى كبروا، لتتكرّر معها مصائبهم كل فترة من الزمن.
علّة وطني أنه وطني الذي عشقته كما عشقه الكثيرون من أبنائه عل اختلاف دياناتهم، ومذاهبهم، وانتماءاتهم الحزبية، والفكرية ... ولكنه الان أسير التغييريين الجدد، ونحن مجرّد شهود على ذلك.
نعم، مجرّد شهود،
فأين الوطنيون الحقيقيون؟
وأين قادة الرأي والمفكرون اصحاب المنتديات الثقافية، يقودون الشعوب بعد أن يهيّؤوها فكريا ووطنيا وإنسانيا؟
واين الصحافيون والاعلاميون المسؤولون عن كل كلمة يتفوّهون بها مهما كلفتهم من تبعات؟
وأين الشعب الثائر القادر على ان يميّز بين الراعي الصالح الذي يقوده إلى برّ الخلاص ، والجزّار الذي يسوقه مجددا الى الذبح؟
ألى حين العثور على أمثال هؤلاء " نجنا يا رب من شرّ ما يٌخطّط للبنان!"

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