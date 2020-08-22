زياد أسود رداً على بو عاصي: عون تفجر بوجهه اما جعجع فملك المتفجرات و آمرها

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ردّ النائب زياد أسود على نائب القوات بيار بو عاصي عبر تغريدة جاء فيها:

"عندما تجلس مكان جماعة جعجع تحت آرمة قوات ترى صورة الحقير بلباس العفو و ترى صورة القتيل على ادراج قصر الدم.ثم ياتيك غول لم يشبع من عظام رفاقه فامتهن القتل اليومي هواية سياسية على كل من يمسك صليبه في مجتمع امنه المسيحي مقبرة بحر و تراب،عون تفجر بوجهه اما جعجع فملك المتفجرات و آمرها."

وكان بو عاصي قد صرّح عبر الـmtv: "ما الذي يؤكد ان أولادنا لن يموتوا في حدث آخر مشابه بانفجار بيروت؟ هل من قواعد لتخزين المتفجرات في لبنان؟ سألت رئيس البلاد هل يضمن لنا سلامة التخزين."