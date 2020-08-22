القوات: ندين جريمة كفتون وسندعي على الموقع الإلكتروني الذي اتهمنا بها

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صدر عن الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية"، البيان الآتي: "دأبت بعض المواقع والصفحات الإلكترونية المعروفة الانتماء والتوجه والخلفية، ومن بينها صفحة ميس الجبل الإخبارية، على نشر الأكاذيب والافتراءات، وآخرها اتهام القوات بالجريمة المروعة التي أودت بحياة 3 أشخاص في بلدة كفتون في الكورة مساء أمس، والهدف طبعا حرف التحقيق عن الجهة الفعلية التي نفذت الجريمة وعن خلفياتها التآمرية ومخططاتها بنشر الفوضى.

وإذ تدين الدائرة هذه الجريمة، تعول على كشف ملابساتها وتوقيف الفاعلين ومن يقف خلفهم من أجل إيقاف مشروع الفوضى في مهده، وتعلن بأنها ستدعي على الصفحة المذكورة والمشبوهة ليس فقط بالتجني والكذب والافتراء، إنما بمحاولة تضليل التحقيق عمدا، الأمر الذي يتطلب استدعاء القيمين على هذه الصفحة للتحقيق معهم".