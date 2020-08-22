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البطريرك يوسف العبسي يتابع مع المطران البقعوني اضرار بيروت

22
AUGUST
2020
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في اطار متابعته الميدانية لمساعدة المتضررين من انفجار بيروت الكارثي  زار بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي مطرانية بيروت للروم الكاثوليك والتقى راعي الابرشية المطران جورج بقعوني لمتابعة عمل اللجنة المشتركة بين البطريريكة والابرشية ، بعد ان كان فريق العمل قد اعد مسحا ميدانيا وقام بتأمين الحاجات الغذائية والطبية الملحة لابناء الابرشية المتضضرين واطلع على حجم الاضرار لتحديد السبل الايلة للاستمرار سريعا بايصال المساعدات بشكل عادل ومنظم . بعد ان كانت اللجنة المذكورة قد بدأت فعلا بتسليم المساعدات العينية والغذائية والطبية
 
واثنى العبسي على الجهود المبذولة والتنسيق الكامل بعدما لاحظ الغياب الرسمي عن سرعة التحرك في وقت نشط المجتمع المدني في تقديم المساعدة ما يشير ان مستقبل لبنان يكمن في تضامن مكونات المجتمع من جهة وتعميم ثقافة المساعدة والمحبة والتكافل من جهة ثانية .
 
كذلك بحث العبسي مع البقعوني شؤونا وطنية واخرى تتعلق بالطائفة وابنائها .
 
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