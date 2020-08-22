living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بلديات عكارية تعلن تسجيل إصابات جديدة بكورونا

22
AUGUST
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أصدرت خلية الطوارىء في بلدية حيزوق العكارية بيانا جاء فيه: "بعد ظهور نتائج فحوص الpcr التي أجرتها البلدية للمخالطين للحالتين السابقتين وعددهم 19 شخص، تبين ظهور نتيجة إيجابية واحدة، وهي الثالثة في القرية.
 
هذه النتيجة، تبين أن الامور لم تتفلت بعد ويمكننا بتعاوننا جميعا السيطرة على تفشي الوباء في القرية، شرط ان نحافظ على الامور التالية: الحذر الشديد وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد والتعقيم المستمر، التزام الحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي وإلغاء الزيارات حتى بين الاقرباء والجيران، وأخيرا الإبلاغ عن الحالات التي تظهر عليها أعراض كالحرارة على الرقم 70325357".
 
من جهتها، أعلنت بلدية الدورة العكارية في بيان، تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في البلدة، وجاء فيه: "بعد ظهور حالة كورونا مؤكدة في البلدة، نشدد الالتزام الكامل بتعليمات الوقاية، ونطلب من جميع المخالطين مع المصاب تبليغ خلية الأزمة في الدورة أو رئيس البلدية (03987141)، 
 
البدء الفوري بالحجر المنزلي في انتظار اتخاذ الإجراءات اللازمة من إجراء فحص PCR وصدور النتيجة وما سيترتب عليها من خطوات، ونطلب من الجميع وضع الكمامة والتزام التباعد الاجتماعي مع استعمال المعقمات ...
 
وفي هذا السياق ستضطر البلدية الى فرض قواعد التعبئة العامة وتوقيف أشكال التجمعات كافة من أعراس، مجالس عزاء وغيرها من اللقاءات الاجتماعية".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout