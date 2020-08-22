المحافظ عبود طلب من شرطة بيروت الايعاز لمن يلزم لإخلاء عقارات تشكل خطرا على شاغليها

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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان اليوم، أن "محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود وعملا بأحكام المادة 205 معطوفة على المادتين 194و197 من القانون الرقم 1990/17، وبعد الكشف الذي أجرته الدائرة الفنية في مصلحة الهندسة على عدد من العقارات المتضررة في العاصمة جراء انفجار مرفأ بيروت، تبين أن الوضع الإنشائي لتلك العقارات بات يشكل خطرا على شاغليها والمارة وعلى السلامة العامة، وهي على الشكل الاتي:د

- العقار الرقم 236 المدور .

-العقار الرقم 578 الصيفي ( الطابق الأخير ذات سقف القرميد) .

-العقار الرقم 579 الصيفي ( الطابق الأخير ذات سقف القرميد) .

-العقار الرقم 580 الصيفي ( الطابق الأخير ذات سقف القرميد) .

-العقار الرقم 582 الصيفي ( الطابق الأخير ذات سقف القرميد) .

وطلب عبود من قيادة شرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي الإيعاز لمن يلزم لإخلاء العقارات المذكورة أعلاه، ومنع المرور ضمن الشوارع والأملاك العامة المحيطة بها بصورة موقتة ولحين التأكد من رفع الخطر، شرط تعهد صاحب العقار بإعادة الشاغلين فور انتهاء أعمال الترميم".