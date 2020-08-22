تفاصيل اضافية حول جريمة كفتون

تداول ناشطون على موقع تويتر صورة تجمع الشهداء الثلاثة علاء فارس، فادي سركيس وجورج سركيس الذي قتلوا أمس في بلدة كفتون - قضاء الكورة. وفي التفاصيل أن سيارة بدون لوحة كانت تقوم بعدة جولة في المنطقة وعندما اقترب منها الشبان الثلاثة اطلقوا مسلحون النار من داخل السيارة وفروا بعدها الى جهة مجهولة.

الشهيد علاء فارس

الشهيد فادي سركيس

الشهيد جورج سركيس

اللذين إستشهدو برصاص الزعران قطاعين الطرق المجرمين الذين لا دين لهم ولا ضمير... نزف إليكم أبطالنا الذين كانوا يقومون بتأدية واجبهم في الدفاع عن قريتهم

يا ضيعان الشباب...كل كفتون حزينة على خيرة الشباب"

وقد عرف أن احد الضحايا هو ابن رئيس بلدية المنطقة.وقد كتبت ناشطة على توتيتر "نزف إليكم خيرت شبابنا