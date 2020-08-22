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عناوين الصحف ليوم السبت 22 آب 2020

22
AUGUST
2020
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الأخبار
سلامة «يكتشف»: لا دولارات لديّ!
لا حكومة في الأفق
رواية رحلة باخرة النيترات من جورجيا إلى بيروت
أكثر من مليون مدني بلا مياه: جريمة تركية جديدة في الحسكة

 

البناء
ترامب يعلن أمام الكاظمي قرار سحب قواته من العراق وسورية ويترك الموعد غامضاً
بري وباسيل والخليلان: فتح النقاش الحكوميّ ومسار صعب لبلورة التسمية
كورونا والتفلت الأمنيّ ودولار الترميم هموم تصريف الأعمال... والترسيم على الخط

 

الجمهورية
التكليف: الحريري أو من يرشّحه
لا لجنة مؤقتة ولا بلوط
واشنطن وباريس في اتجاهين متعاكسين
باريس عكست »الصيغة«: الاستشارات بالمقلوب؟!
بعد زلزال بيروت: المسؤولية الاجتماعية أولوية!

 

اللواء
آخر إبداعات التعثّر: فصل الحكومة عن رئيسها!
برّي لا يرى بديلاً للحريري و«ستاندر آند بورز» تُحذّر من طول الفراغ السياسي
ترحيب عربي ودولي: لترحيل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا
ترامب: إيران ستعقد صفقة معنا خلال شهر بعد فوزي بالانتخابات

 

الديار
عون لا يريد الحريري والثنائي الشيعي وجنبلاط وفرنجية مع عودته لرئاسة الحكومة
«الديار» تنفرد بمعلومات جديدة عن انفجار مرفأ بيروت... والموقوفون 19
«الكتائب»: بقاء «القوات» في المجلس يكشف انها جزء من المنظومة الحاكمة

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