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بيان للحركة حول الشتائم للسيد نصرالله !

21
AUGUST
2020
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اصدرت حركه امل بيانا ادانت فيه ما جاء في مضمون بعض الفيديوهات المصورة التي التقطت خلال تشييع الشهيد المظلوم حسين خليل في بلدة اللوبية.


وقالت الحركة في بيانها : بالرغم من فداحة والخسارة المؤلمة بفقدان الشهيد حسين خليل والتي باتت حادثة مقتله بعهدة القضاء والسلطات الامنية المختصة ، الا ان بعض الهتافات التي اطلقها بعض المشيعين الغاضبين خلال مراسم التشييع والتي طالت في بعض منها سماحة السيد حسن نصر الله والتي تم احتواؤها فورا هي تصرفات فردية ومدانة بكل المقاييس ولا تعبر عن عمق العلاقة والموقع الذي يحتله سماحة السيد نصر الله في وجدان الحركة وقياداتها ومجاهدييها ، وختمت الحركه بيانها بالتاكيد على ان تعمد بعض وسائل الاعلام نشر مثل هذه الفيديوهات هو رهان على سراب خائب لن يبدل من ثوابت الحركة في الوحدة والتلاحم مع ابناء المقاومة الواحدة والصف الواحد .

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