منسق قضاء الكورة السابق جوني موسى: أنفي نفياً قاطعا وباتاً جميع ما نسب إلي من كلام

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صدر عن منسق قضاء الكورة السابق في التيار الوطني الحر جوني موسى البيان التالي:



بتاريخ 20/8/2020 نشر موقع قناة الحرة مقالة للإعلامي الأستاذ أكرم شروف نسب فيها كلاماً مزعوماً صادراً عني مفاده قولي: "التيار ترك كل المناضلين ومن يؤمن بالقضية وبلبنان كما نريده من أجل أن يأتي بمن لديه المال، وها هم يتركونكم عند أول مفترق طرق".



إزاء ذلك وعملاً بحق الرد، جئت بكتابي الحاضر أرد بموجبه على ما تناوله الإعلامي شروف، في هذا الإطار، وما تناقلته بعض المواقع الإخبارية الأخرى:



1) أنفي نفياً قاطعا وباتاً جميع ما نسب إلي من كلام أقل ما أقول فيه أنه غير صحيح ويندرج ضمن إطار الأقاويل الباطلة والمفبركة، وأجزم بعدم إدلائي بأي تصريح أو حديث إلى موقع الحرة الإخباري أو سواه، مؤكداً عدم معرفتي بكاتب المقال الإعلامي أشرف كروم وبعدم لقائي به.

2) كانت علاقتي برئيس التيار معالي الوزير جبران باسيل وثيقة متينة، وما زالت على هذا النحو وستبقى، إذ لا يسودها إلاّ التناغم ووحدة الرؤية في العمل الوطني والتياري، وما هذا الكلام الزائف المنسوب الي إلاّ إشاعات مغرضة لا تندرج الاّ ضمن المحاولات الخائبة الهادفة الى خلق جو من البلبلة في صفوف التياريين؛ ولن يتحقق ذلك مهما حاول المحاولون.

3) أؤكد دعمي الكامل غير المشوب بأي تحفظ أو تبرم لرئيس التيار معالي الوزير جبران باسيل، وبكون هذا الدعم نابع من ثقتي القاطعة به وبقيادته المسؤولة والرشيدة في هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة التي يمر بها وطننا الحبيب لبنان.

4) تشرفت بأن شغلت مسؤولية "منسق قضاء الكورة في التيار الحر" لمرتين، غير إني لا أشغل بتاريخه هذه المسؤولية أو سواها، فأنا ناشط سياسي ومناضل في صفوف التيار ومن مؤسسي حالته في قضاء الكورة، ولن أكون إلاّ وفياً له ولمبادئه التي نشأت عليها وآمنت بها وناضلت لإحقاقها، ولقيادته التي تعمل لأجل إعمالها إعلاءً للشأن الوطني اللبناني.

5) أهيب بوسائل الإعلام كافة مرئية كانت أم مقروءة أو مسموعة، وحفاظاً على مصداقيتها وحرفية عملها، توخي الدقة قبل نشر أي كلام عارٍ عن الصحة، وإستيقاء المعلومات من مصادرها.

6) أتحفظ في حقي بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية الملائمة، حيال ما نسب الي، كما أتحفظ بكافة الحقوق من أي نوع كانت ولأية جهة أتت.



بكل تحفظ وإحترام

المحامي جوني سهيل موسى