كورونا لبنان - خالط 40 شخصاً...علم بإصابته وأبقى محله مفتوحاً!

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تعيش بلدة يحشوش الكسروانية حالا من الذعر بعد أن تم اقفال محل حلاق رجالي بسبب اصابته في كورونا، وابقائه عليه مفتوحا لمدة 3 أيام بالرغم من معرفته باصابته.
وفي التفاصيل، فان الحلاق تبلخ باصابته بكورونا الا أنه لم يخبر أحدا وأبقى محله مفتوحا لمدة 3 أيام وخالط 40 شخصا تقريبا، الى أن قامت وزارة الصحة بالتواصل مع البلدية وابلاغها باصابته.
على الاثر قامت البلدية باقفال المحل، واصار البيان التالي:
"يهمنا اعلامكم، ان لجنة متابعة حالة الكورونا قد وضعت لائحة بجميع المخالطين (المباشرين) و عددهم ٤٠، و قد بدء اجراء فحوصات pcr لهم تباعاً حسب تاريخ الاختلاط ( اكثر من ٣ ايام) منذ البارحة و لغاية نهار الأثنين ، و سوف نعلمكم بالنتائج تباعاً".
صوت لبنان