محافظ جبل لبنان: عزل بلدة داريا الشوف 4 ايام بعد ارتفاع عدد الإصابات بكورونا

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قرر محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي، في بيان اليوم، انه "بناء على التعميم رقم 13210 تاريخ 2020/8/12 الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات باتخاذ اجراءات طارئة تتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا، بناء على طلب رئيس بلدية داريا رقم 331 تاريخ 2020/8/19، بعد الاطلاع على التقرير المتضمن تزايد عدد الاصابات بوباء كورونا في بلدة داريا قضاء الشوف، وحرصا منا على مقتضيات الصحة والسلامة العامة وتلافيا من ازدياد عدد الإصابات وانتشارها، يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: عزل الأحياء التي تحددها بلدة داريا - قضاء الشوف وثقفل اقفالا تاما لمدة اربعة ايام من تاريخه باستثناء المحلات ذات الصلة بقطاعي الصحة والأدوية (صيدليات، مستوصفات...) كما ومحلات بيع المواد الغذائية على انواعها والسوبر ماركات، بعد ارتفاع عدد الإصابات بوباء كورونا ليصار الى اتخاذ العينات والفحوصات اللازمة من سكان البلدة والمخالطين مع المصابين وضبط انتشار الوباء".

المادة الثانية: تكثف قوى الأمن الداخلي التنسيق مع بلدية داريا تنفيذ مضمون هذا القرار وتنظيم محضر وفق الأصول وتكليف البلدية التشدد في اتخاذ الاجراءات الوقائية والتزام المواطنين والمقيمين بأصول التباعد الاجتماعي و الوقاية وعدم مغادرة المنازل الا في حالات الضرورة القصوى".

المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار فور صدوره".