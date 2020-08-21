وزير الصحة اشرف على التجارب الأخيرة للكلاب البوليسية المعتمدة لتشخيص الفيروس في المطار

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أشرف وزير الصحة العامة حمد حسن بعد ظهر اليوم، في مطار بيروت، على التجارب الأخيرة للكلاب البوليسية التي سيتم اعتمادها بشأن التشخيص المبكر لفيروس كورونا من خلال الاعتماد على حاسة الشم لدى هذه الكلاب المدربة، وذلك بحضور مدير عام الطيران المدني المهندس فادي الحسن، رئيس جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط، رئيس دائرة الأمن العام في المطار العميد وليد عون، قائد سرية قوى الأمن الداخلي العقيد علي طه، الدكتور حسن الملاح رئيس قسم الحجر الصحي في المطار.

وأشرف على المرحلة ما قبل الاخيرة من اعتماد تلك التجارب على المسافرين القادمين إلى لبنان الدكتور رياض سركيس وهو اختصاصي في الامراض السرطانية والمتبني لتلك التجربة بالتعاون مع فرق فرنسية والأجهزة الأمنية العاملة في المطار.

وقد وضعت امام الكلاب عينات لمصابين بفيروس كورونا واخرى لاشخاص اصحاء وقد اثبتت التجارب العملية التي جرت في المطار اليوم سرعة اكتشاف تلك الكلاب العينات الصحيحة لاشخاص مصابين بالفيروس، ونسق حسن مع المسؤولين في المطار التدابير والإجراءات التي ستساعد في اعتماد تلك المرحلة.