رئيس بلدية عندقت: سنقوم بتطبيق القانون بحذافيره تفاديا لكارثة كبيرة

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بيان صادر عن رئيس بلدية عندقت:

أهلنا في عندقت،



في هذا الاسبوع تمّ تسجيل الحالة الاولى للاصابة بكورونا في عندقت وقام أفراد عائلة المصاب وعددهم عشرة باجراء فحص PCR اليوم .



كما أن الحالة الثانية التي كانت في الحجر جاءت نتيجتها سلبية .

بالاضافة الى حالة ثانية مؤكدة ولكنها تخضع للحجر في بيروت ولم تزر البلدة منذ فترة .



أما أمس فقدت أدى لقاء عائلي في عندقت مع أحد ابناء القبيات والذي كان ينتظر نتيجة فحص PCR ولدية ارتفاع في حرارته وجاءت النتيجة اليوم ايجابية الى حالة من الذعر بين المخالطين الذي يبلغ عددهم اكثر من ١٠ عائلات .

ان الاستهتار لم يعد مقبولا على جميع الصعد : المحلات التجارية ، الزيارات ، المناسبات الاجتماعية .



لذلك ستقوم بلدية عندقت بتطبيق القانون بحذافيره تفاديا لكارثة كبيرة تلوح في الافق.