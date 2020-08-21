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الصراف: الرئيس عون برهن انه الرئيس الوطني الذي لا يهمه سوى مصلحة لبنان

21
AUGUST
2020
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رأى وزير الدفاع السابق يعقوب الصراف أنّ" رئيس الجمهورية العماد ميشال عون برهن انه الرئيس الوطني الذي لا يهمه سوى مصلحة لبنان بالرغم من الحملة الشرسة الداخلية الاعلامية المبرمجة التي تعرّض لها والتي كانت وما زالت تشوه الحقيقة".

 

وأضاف الصراف في بيان له على مواقع التواصل الاجتماعي ان "بيروت ستنهض مجددا شاكرا كلّ من ساعد اهلنا ووقف بجانب لبنان واللبنانيين في ظل الفاجعة التي أصابتهم مشددا ان لبنان سينهض بأهله وشعبه وهمة "الاوادم".

 

اما عن التحقيقات الجارية ومحاسبة من سبب وأهمل وغض النظر، أكد الصراف أنه "واجب كل لبناني ان يساهم ويصر على الوصول الى الحقيقة".

 

وأمل الصراف أن "يترك البعض مصالحهم وغاياتهم الشخصية ويعملوا من أجل بناء الوطن بدل شرذمته" مؤكدا "ضرورة اجراء الاصلاحات وتأمين ما يحتاجه الشعب وكشف ومحاسبة الفاسدين ومن اوصل حال البلاد الى ما هي عليه اليوم وعدم شمل الاوادم مع من شرّع الفساد منذ عقود".

 

وختم الصراف قائلا " كفى تشويها للحقائق والتاريخ " ، " لن نساوم على سيادتنا" و" سنبني أفضل العلاقات مع الأصدقاء كافة فلبنان نقطة مهمة للجميع وهو لم يعتد يوما على أحد".

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