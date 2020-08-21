القاضي صوان أصدر مذكرتي توقيف في جريمة انفجار المرفأ

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أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" ان المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، أصدر اليوم مذكرتي توقيف وجاهيتين، الأولى في حق رئيس مصلحة المرفأ والمدير الاقليمي فيه بالإنابة حنا فارس الذي يعتبر الرئيس المباشر لرئيس دائرة المانيفست الموقوف في القضية نعمة البراكس.



كما أصدر مذكرة توقيف وجاهية في حق المهندسة نايلة الحاج وهي المسؤولة عن الشركة المتعهدة لأعمال صيانة العنبر رقم 12 من ضمن الفريق الذي قام بالصيانة على مدى ثلاثة أيام وليس فقط يوم وقوع الإنفجار في الرابع من آب.



وقد بلغ عدد المشتبه بهم والذين ادعت عليهم النيابة العامة حتى الآن 25 من بينهم 19 موقوفا.