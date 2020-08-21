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الرئيس عون تسلم اوراق اعتماد سفراء اليونان والمانيا وسلوفاكيا وبنغلادش

21
AUGUST
2020
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شهد القصر الجمهوري قبل ظهر اليوم تسلّم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اوراق اعتماد أربعة سفراء جدد معتمدين في لبنان هم: سفير بنغلادش al MUSTAHIDUR RAHMAN Jahangir، سفيرة اليونان EKATERINI FOUNTOULAKI، سفير المانيا ANDREAS KINDL وسفير سلوفاكيا MAREK VARGA.

 

وحضر تقديم اوراق الاعتماد وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة  والامين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي والمدير العام للمراسم في رئاسة الجمهورية الدكتور نبيل شديد ومديرة المراسم في وزارة الخارجية السيدة عبير علي.

 

ولدى وصول السفراء تباعا الى القصر، أقيمت المراسم والتشريفات المعتمدة، فعزفت موسيقى الجيش نشيد البلاد التي يمثلها السفير في الوقت الذي رفع فيه علم دولته على سارية القصر الجمهوري الى جانب العلم اللبناني.


بعد ذلك حيّا سفير كل من الدول الاربعة العلم، ثم عرض سرية من لواء الحرس الجمهوري، دخل بعدها الى صالون 22 تشرين وسط صفين من الرماحة، ومنه الى صالون السفراء حيث قدم اوراق اعتماده الى الرئيس عون كما قدم له اعضاء البعثة الدبلوماسية.
ولدى مغادرة كل سفير، بعد تقديم اوراق الاعتماد، عزفت موسيقى الجيش النشيد الوطني اللبناني.

ونقل السفراء الى الرئيس عون تحيات رؤساء دولهم وتعازيهم بضحايا الانفجار في مرفأ بيروت، كما تمنوا له التوفيق في مسؤولياته الوطنية، مؤكدين له العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع بين لبنان وبلدانهم.

وحمّل رئيس الجمهورية السفراء تحياته الى رؤساء دولهم متمنيا لهم التوفيق في مهمتهم الدبلوماسية، شاكراً لهم مشاعرهم حيال لبنان والدعم الذي قدموه لمساعدة المصابين والمتضررين نتيجة انفجار المرفأ.

وفي ما يلي نبذة عن سيرة حياة السفراء الذين قدموا اليوم اوراق اعتمادهم:

سفير بنغلادش Al MUSTAHIDUR RAHMANJahangir:

-        حائز على دراسات عليا في علوم الدفاع العسكري، وشغل مناصب عدة في قيادة الجيش في بلاده، كما تولى مهمة تدريس العلوم العسكرية في الاكاديمية العسكرية في بنغلادش.

-        تولى مناصب عسكرية في مهمات خارج بلاده في كل من العراق والكويت والسودان وليبيريا.

-        التحق في وزارة خارجية بلاده وتولى نتيجة ذلك عددا من المهام.

-         قام بزيارات لعدد من البلدان في مهام رسمية ابرزها في الكويت والعراق والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والسودان وبروندي وسيارا ليون وماليزيا إضافة الى كل من الدانمارك والسويد وتايلاند وأستراليا واسبانيا وفرنسا والصين وكندا والولايات المتحدة الأميركية.

سفيرة اليونان EKATERINI FOUNTOULAKI

-        حائزة على إجازة في الحقوق من جامعة أثينا.

-        التحقت بمعهد الدراسات الديبلوماسية التابع لوزارة خارجية بلادها .

-        تقلبت في مناصب ديبلوماسية عدة حيث عينت ملحقة لدى قسم العلاقات السياسية مع قبرص وتركيا، ومن ثم امينة سر سفارة بلادها لدى نيقوسيا قبل ان تعين سفيرة لليونان في فيينا، إضافة الى ممثلة دائمة لليونان لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

-        عملت في مكتب وزير الشؤون الأوروبية في بلادها، كما عينت ممثلة دائمة لليونان لدى الأمم المتحدة في نيويورك، قبل ان تعين وزيرة مفوضة في بعثة بلادها الدائمة للأمم المتحدة في نيويورك أيضا .

-        تتقن الإنكليزية والفرنسية.

سفير المانيا  ANDREAS KINDL  

-        تابع دراسة جامعية متخصصة في فقه اللغة اليونانية القديمة إضافة الى علوم واداب اللغة الألمانية وعلوم الإسلام في جامعات  هايدل برغ وبون واكسفورد.

-        حائز على ماستير في الفنون .

-        التحق في وزارة الخارجية الفيدرالية الألمانية وتقلب في مناصب عدة، كما عُين في كل من سفارات بلاده في تونس والبعثة الدائمة الألمانية لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل وسفارة بلاده في صنعاء.

-        تولى رئاسة بعثة بلاده في صنعاء بين عامي 2015 و 2017 وشغل منصب مفوض لدى وزارة الخارجية الفيدرالية الألمانية منذ العام 2017.

سفير سلوفاكيا MAREK VARGA

-        تابع دراسات عليا في العلاقات الدولية والديبلوماسية لدى كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية التابعة لجامعة ماتيج في سلوفاكيا.

كما تابع أيضا دورة لدى حلف شمال الأطلسي لمكافحة الإرهاب.

-        حائز على إجازة في العلوم العسكرية والقانون من جامعة براتيسلافا في سلوفاكيا.

-        تقلب في مناصب عدة حيث شغل منصب مراقب وضابط ارتباط في مهمة للاتحاد الأوروبي لدى يوغسلافيا السابقة.

-        تولى مناصب ديبلوماسية وإدارية في كل من وزارة الدفاع التابعة لبلاده وسفارة سلوفاكيا لدى الولايات المتحدة الأميركية.

-        عمل في وحدة التحاليل الاستراتيجية التابعة للمجلس الأوروبي بصفة منسق.

-        كما تولى بين عامي 2013 و 2017 رئاسة وحدة التحاليل الاستراتيجية.

-        يتقن الإنكليزية والفرنسية.

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