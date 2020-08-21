محاضر ضبط للمخالفين في هذه المنطقة

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سيرت قطعات قوى الامن الداخلي دوريات في مختلف المناطق العكارية وأقامت حواجز ثابتة لمتابعة تطبيق قرار التعبئة العامة وخطة الطوارئ للحد من تفشي فيروس كورونا.

ولوحظ في اليوم الاول لهذه الخطة، ان القسم الاكبر من المقاهي والمطاعم في حلبا والجوار لم يلتزم خطة الطوارئ، وكذلك المحال التجارية غير الملحوظة باستثناءات الخطة، وفتحت ابوابها ايضا بشكل اعتيادي، بالإضافة الى عدم احترام مسافات التباعد الامنة وعدم وضع القسم الاكبر من المتجولين الكمامات.

وعمدت عناصر دوريات قوى الامن الداخلي وشرطة بلدية حلبا الى تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين والطلب من اصحاب المحلات المخالفة لقرار التعبئة بإقفال ابوابها.