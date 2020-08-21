جو بوصعب.. شهيد "الإطفاء" العاشر في رحلته الأخيرة

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بدأ شهيد لبنان والفوج جو بو صعب مشواره الأخير نحو مسقط رأسه الدامور بزيارة وداعية الى مركز فوج الإطفاء في الكرنتينا، حيث استقبل رفاق الواجب نعشه الملفوف بالعلم اللبناني بالتصفيق قبل أن يتناوبوا على حمله وترقيصه وسط أصوات الأسهم النارية وأبواق الآليات.

تقدم موكب الشهيد أكاليل الزهر التي حملها رفاقه باسمهم وباسم قيادة الفوج ومحافظ بيروت ورافق ذووه جثمانه المنقول في سيارة إسعاف فوج الإطفاء ليكتمل بذلك عقد الشهداء العشرة الذين سقطوا أثناء قيامهم بواجب إطفاء الحريق الذي اندلع في العنبر 12 في مرفأ بيروت.

ثم توجه الموكب الى عين الرمانة، حيث حيث نشأ وترعرع مع رفيق الدرب والشهادة رالف ملاحي، واستقبل بالتصفيق الحار والزغاريد ونشر الارز.

و سيتوجه الموكب الى مسقط رأسه في بلدة الدامور ليوارى الثرى، حيث ستقام الصلاة لراحة نفسه عند الثالثة من بعد الظهر في كنيسة مار الياس - الدامور.