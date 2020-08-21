رئيس بلدية الحدت جورج عون.. حفظ الأرواح أولاً!

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توجه رئيس بلدية الحدت جورج ادوار عون الى ابناء المنطقة بالبيان الاتي:

أهلي وأحبائي أبناء الحدت الغالية..

أدرك وأفهم جيداً حجم النتائج المعيشية والخسائر الاقتصادية الهائلة المترتبة عن الاقفال والتزامنا بالقيود الملازمة للتعبئة العامة. أقدر وأشعر أيضاً بالمعاناة التي تعيشها عائلات كثيرة تسعى للقمة العيش بالعمل اليومي، وهي بالكاد تحصل على الحد الأدنى من مقومات العيش.

لكنني ومن منطلق الحفاظ على الصالح العام والسلامة العامة والحرص على عدم فقدان الأرواح وهو أولوية لا يتقدم عليها أي إعتبار آخر، وبالنظر الى خروج فيروس كورونا عن السيطرة، وهو ما ترجم بأرقام خطيرة وصادمة خلال الأيام الأخيرة اوصلت المستشفيات الى حدود طاقتها القصوى، أجدني مضطراً لمناشدتكم أبوياً وأخوياً وجوب الالتزام بقرار الاقفال الصادر عن وزارة الداخلية من جهة، مصمماً في الوقت عينه التشدد في إنفاذ هذا القرار ضمن نطاقنا البلدي الذي يشهد كما سائر مدن وبلدات لبنان تفشياً لا يجوز التهاون معه،من جهة أخرى.

راجياّ من الله أن يقصّر هذه الأيام الصعبة ويلطف بنا أفراداً وعائلات لنعبر الى الطمأنينة التي ننشدها.