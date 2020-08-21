بالصور - تعميم جديد من وزير الداخلية.. إستثناءات جديدة من قرار الاقفال العام!

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أصدر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي مذكرة الى المحافظين والى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمديرية العامة للامن العام تتعلق بتوضيح بعض الفقرات المتعلقة بالاستثناءات من قرار الاقفال العام وبالحد الاقصى،



يُضاف إلى الاستثناءات الواردة في قرار الإقفال، موظفو قطاع شركتي الهاتف الخليوي ألفا وتاتش، وتُضاف محلات الصيرفة إلى الاستثناءات المُتعلقة بالمؤسسات المالية، المُشار إليها في الفقرة د...، ويُعدّل دوام فتح المكتبات بحيث يُصبح من الساعة 6 صباحًا، ولغاية الساعة 17:00.



وفيما يلي القرار كاملًا: