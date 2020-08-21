عملية امنية.. عصابة سرقة سيارات في قبضة فرع المعلومات!

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صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البـلاغ الاتي:

ضمن إطار ملاحقة عصابات سرقة السيارات وتوقيف أفرادها، وبعد قيام فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي بكشف هوية أفراد عدّة عصابة لسرقة السيارات وتوقيفهم، وآخرها بتاريخ 15-8-2020، في محلة الأوّلي.

ومتابعةً لإجراءاتها الميدانية والاستعلامية، تمكّن الفرع من تحديد هوية أفراد عصابة أخرى تنشط في عمليات سرقة السيارات في عدّة مناطق في محافظتي بيروت وجبل لبنان، ومن بينهم:

ب. ف. (مواليد 1981، لبناني)

ز. ح. (مواليد 2001، لبنانية)



على الأثر، جرى تكليف قوة خاصة لدى الفرع بكثيف الدوريات على المسالك المحتمل انتقال أفراد العصابة من خلالها إلى منطقة البقاع، ونُصِبَت عدّة كمائن بهدف توقيفهم.



بتاريخ 18-8-2020، وبعد عملية رصد دقيقة، تمكّنت دوريات الفرع من رصد سيارة نوع “هيونداي توكسون” في محلّة ضهر البيدر على متنها المشتبه بهما، حيث تمكنت من توقيفهما، وضبطت السيارة، لتي تبين أنها مسروقة بالتاريخ ذاته من محلة المصيطبة/ بيروت.

بالتحقيق معهما، اعترفا بانضمامهما إلى عصابة سرقة سيارات وبقيامهما بنقل /6/ سيارات مسروقة نوع “هيونداي توكسون” و”كيا” إلى منطقة البقاع تمهيداً لتهريبها إلى داخل الأراضي السورية.

وجرى تسليم السيارة المسروقة الى مالكها، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَين، وأودعا المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي أفراد العصابة.