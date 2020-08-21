living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عملية امنية.. عصابة سرقة سيارات في قبضة فرع المعلومات!

21
AUGUST
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البـلاغ الاتي:

ضمن إطار ملاحقة عصابات سرقة السيارات وتوقيف أفرادها، وبعد قيام فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي بكشف هوية أفراد عدّة عصابة لسرقة السيارات وتوقيفهم، وآخرها بتاريخ 15-8-2020، في محلة الأوّلي.

ومتابعةً لإجراءاتها الميدانية والاستعلامية، تمكّن الفرع من تحديد هوية أفراد عصابة أخرى تنشط في عمليات سرقة السيارات في عدّة مناطق في محافظتي بيروت وجبل لبنان، ومن بينهم:

ب. ف. (مواليد 1981، لبناني)
ز. ح. (مواليد 2001، لبنانية)


على الأثر، جرى تكليف قوة خاصة لدى الفرع بكثيف الدوريات على المسالك المحتمل انتقال أفراد العصابة من خلالها إلى منطقة البقاع، ونُصِبَت عدّة كمائن بهدف توقيفهم.


بتاريخ 18-8-2020، وبعد عملية رصد دقيقة، تمكّنت دوريات الفرع من رصد سيارة نوع “هيونداي توكسون” في محلّة ضهر البيدر على متنها المشتبه بهما، حيث تمكنت من توقيفهما، وضبطت السيارة، لتي تبين أنها مسروقة بالتاريخ ذاته من محلة المصيطبة/ بيروت.

بالتحقيق معهما، اعترفا بانضمامهما إلى عصابة سرقة سيارات وبقيامهما بنقل /6/ سيارات مسروقة نوع “هيونداي توكسون” و”كيا” إلى منطقة البقاع تمهيداً لتهريبها إلى داخل الأراضي السورية.

وجرى تسليم السيارة المسروقة الى مالكها، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَين، وأودعا المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي أفراد العصابة.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout