جمعية اعضاء جوقة الشرف في لبنان توزع مساعدات لعائلات في النبعة

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في اطار اهتمامها بالشأنين الانساني والاجتماعي، سلمت جمعية اعضاء جوقة الشرف في لبنان Légion d’honneur مساعدات غذائية لعائلات في منطقة النبعة بالتنسيق مع منظمة فرسان مالطا. تم التوزيع باشراف رئيس الجمعية السفير الدكتور خليل كرم والامين العام للجمعية رفيق شلالا وعضو الهيئة الادارية السفير مارسيل لوجيل وامين السر في الجمعية المحامي بلال فهدا وممثلين عن منظمة فرسان مالطا والمتطوعين فيها.



واوضح رئيس الجمعية السفير كرم ان عملية التوزيع في النبعة ستليها مبادرات اخرى في عدد من المناطق اللبنانية لافتا الى ان الحصة الغذائية تكفي لاستهلاك عائلة لمدة ثلاثة اشهر . ولفت الى ان التنسيق سيكون مع الجمعيات والمنظمات الاهلية التي تعنى بعائلات لبنانية محتاجة.