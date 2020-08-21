كيف جاءت نتائج فحوص الرحلات الوافدة إلى بيروت في 18 و19 آب الحالي؟

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أعلنت وزارة الصحة العامة استكمال نتائج فحوصات PCR لرحلات وصلت إلى بيروت، وأجريت في المطار بتاريخ 18/8/2020 و19/8/2020؛ وأظهرت النتائج وجود حالة ايجابية واحدة.



وجاء استكمال فحوصات 18 آب كالتالي:



” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

” رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

” رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

” رحلة كييف : شركة BAY رقم 201 (جميعها سلبية)

” رحلة برلين : شركة WLB رقم 5510 (جميعها سلبية)

” رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

” رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : شركة MEA ربم 437 (جميعها سلبية)

” رحلة لندن : شركة MEA رقم 276 (جميعها سلبية)

” رحلة أرمينيا : شركة MEA رقم 276 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

وجاءت الدفعة الأولى من نتائج فحوصات 19 آب كالتالي:

” رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (حالة واحدة إيجابية)

” رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

” رحلة برلين : شركة SR رقم 1530 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

” رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)

” رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

” رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)

” رحلة باريس : شركة TO رقم 3980 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

” رحلة أضنة : شركة WLB رقم 4404 (جميعها سلبية)

” رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

” رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)