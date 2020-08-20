مستشفى الحريري: شفاء 3 مصابين ونقل 2 من العناية المركزة

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أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid- 19، والذي يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخله، أن عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبراته خلال ال24 ساعة المنصرمة بلغ 834 فحصا، وأن عدد المرضى المصابين بالفيروس الموجودين داخله للمتابعة هو 79 مريضا، وعدد الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس 18 حالة.

كما أعلن شفاء 3 من المرضى الموجودين داخله خلال ال24 ساعة المنصرمة، وبالتالي ارتفاع عدد المتعافين فيه منذ البداية حتى تاريخه إلى 341.

وأشار إلى نقل مريضين من العناية المركزة إلى وحدة العزل، بعد تحسن حالتيهما.

وإذ أفاد عن عدم تسجيل أية حالة وفاة خلال ال24 ساعة الماضية، ذكر أن عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى هو 24 حالة.

ودعا من يود معرفة عدد الاصابات على الأراضي اللبنانية كافة، إلى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة.

وختم مذكرا بأن "مركز الاتصالات الخاص بفيروس كورونا للإستجابة للطوارئ ومعرفة نتائج الفحوصات، يعمل 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع بما في ذلك أيام العطل الرسمية، من خلال الرقم 820830-01 أو من خلال خدمة الاتصال عبر الWhatsApp 897961-76".