living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إقفال مستودع "ماستر شيبس" في الدكوانة... والسبب كورونا!

20
AUGUST
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت مجموعة ضاهر فودز "ماستر شيبس"، إقفال مستودع فرعها في الدكوانة موقتا بعدما "تأكدت إصابة بعض العاملين"، مؤكدة استمرارها "بالعمل والانتاج والتوزيع في الفروع الأخرى، مع الاستمرار باتخاذ أقصى درجات الاحتياطات والحماية واجراء الفحص اليومي لجميع الموظفين".

وجاء ذلك في بيان للمجموعة قالت فيه ما يلي: 

"نظرا للأحداث الصحية المتسارعة التي ضربت العالم ولبنان بعد الانتشار الكبير لفيروس كورونا، يهم ادارة مجموعة ضاهر فودز أن تعلن التالي:

- نتيجة فحص الحرارة اليومي الذي تقوم به الشركة على جميع العاملين فيها والبالغ عددهم 1463 موظفا، تبين أن اثنين من العاملين لديها في أحد مستودعات فروعها العشرة والكائن في منطقة الدكوانة، يعانيان من ارتفاع في الحرارة، فعمدت الشركة على وجه السرعة إلى عزلهما وعزل جميع العاملين في هذا الفرع بغية اجراء فحوصات الـPCR للاطمئنان على سلامة جميع موظفيها وعائلاتهم. وقد بادرت الشركة إلى استدعاء فريق مركز الاستشفاء الشمالي على الفور لاجراء الفحوصات، وتأكدت بالفعل إصابة بعض العاملين.

- حرصا من إدارة الشركة على صحة الموظفين والتي تتصدر لائحة الأولويات لديها، تم اتخاذ قرار الاقفال الموقت لهذا الفرع ومتابعة الوضع الصحي لجميع العاملين فيه.

- كما يهم إدارة الشركة أن تؤكد أن معمل الانتاج الأساسي في البقاع وجميع الفروع والمستودعات الأخرى والمتوزعة على كل المناطق اللبنانية خالية تماما من أية اصابة.

وعليه، فإن الشركة مستمرة بالعمل والانتاج والتوزيع في الفروع الأخرى مع الاستمرار باتخاذ أقصى درجات الاحتياطات والحماية واجراء الفحص اليومي لجميع الموظفين، متمنية الشفاء العاجل لكل المصابين في لبنان، على أمل التخلص قريبا من هذه الجائحة التي لم تستثن أحدا في العالم بأسره".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout