إقفال مستودع "ماستر شيبس" في الدكوانة... والسبب كورونا!

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أعلنت مجموعة ضاهر فودز "ماستر شيبس"، إقفال مستودع فرعها في الدكوانة موقتا بعدما "تأكدت إصابة بعض العاملين"، مؤكدة استمرارها "بالعمل والانتاج والتوزيع في الفروع الأخرى، مع الاستمرار باتخاذ أقصى درجات الاحتياطات والحماية واجراء الفحص اليومي لجميع الموظفين".



وجاء ذلك في بيان للمجموعة قالت فيه ما يلي:



"نظرا للأحداث الصحية المتسارعة التي ضربت العالم ولبنان بعد الانتشار الكبير لفيروس كورونا، يهم ادارة مجموعة ضاهر فودز أن تعلن التالي:



- نتيجة فحص الحرارة اليومي الذي تقوم به الشركة على جميع العاملين فيها والبالغ عددهم 1463 موظفا، تبين أن اثنين من العاملين لديها في أحد مستودعات فروعها العشرة والكائن في منطقة الدكوانة، يعانيان من ارتفاع في الحرارة، فعمدت الشركة على وجه السرعة إلى عزلهما وعزل جميع العاملين في هذا الفرع بغية اجراء فحوصات الـPCR للاطمئنان على سلامة جميع موظفيها وعائلاتهم. وقد بادرت الشركة إلى استدعاء فريق مركز الاستشفاء الشمالي على الفور لاجراء الفحوصات، وتأكدت بالفعل إصابة بعض العاملين.

- حرصا من إدارة الشركة على صحة الموظفين والتي تتصدر لائحة الأولويات لديها، تم اتخاذ قرار الاقفال الموقت لهذا الفرع ومتابعة الوضع الصحي لجميع العاملين فيه.



- كما يهم إدارة الشركة أن تؤكد أن معمل الانتاج الأساسي في البقاع وجميع الفروع والمستودعات الأخرى والمتوزعة على كل المناطق اللبنانية خالية تماما من أية اصابة.



وعليه، فإن الشركة مستمرة بالعمل والانتاج والتوزيع في الفروع الأخرى مع الاستمرار باتخاذ أقصى درجات الاحتياطات والحماية واجراء الفحص اليومي لجميع الموظفين، متمنية الشفاء العاجل لكل المصابين في لبنان، على أمل التخلص قريبا من هذه الجائحة التي لم تستثن أحدا في العالم بأسره".