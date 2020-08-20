حالة وفاة جديدة.... و٤ اصابات بكورونا في هذه المنطقة اللبنانية

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الضنية ـ أعلنت خلية الأزمة والطوارىء في اتحاد بلديات الضنية عن تسجيل 4 إصابات وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في الساعات ال24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 89 إصابة، بينهم 62 إصابة من المقيمين والإصابات الـ27 الباقية من المغتربين.



وتوزعت الإصابات الأربع بين بلدات بقاعصفرين ومراح السراج والقطين وكفرحبو، أما حالة الوفاة فكانت من بلدة بخعون.



في غضون ذلك، شددت طبيبة القضاء الدكتورة بسمة شعراني على "ضرورة تقيد المواطنين بالإجراءات الصحية التي أوصت بها وزارة الصحة، لان عدم إكتراثهم وتقيدهم سوف يقلل من فرص إحتواء الفيروس، وسيؤدي إلى كارثة صحية في القضاء، خصوصا أن عدد المصابين قد تخطى الـ60 خلال شهر آب، وبلغ مستوى خطيرا منذ ظهور الوباء".



عزقي ـ الضنية



وعقدت خلية إدارة أزمة فيروس كورونا في بلدة عزقي ـ الضنية إجتماعا طارئا للتداول في ما آلت إليه أوضاع البلدة في مواجهة وباء كورونا، ودعت في بيان المواطنين الى الإلتزام بمضمون البيان الصادر عن وزير الداخلية الذي يدعو إلى التعبئة العامة الجديدة ولمدة أسبوعين إعتبارا من يوم غد الجمعة.



وأهابت بالاهالي "التحلي بالوعي وروح المسؤولية، لا سيما أن سرعة إنتشار الوباء مؤخرا تجاوزت 64 بالمئة من مجموع الإصابات التي سجلت منذ البداية لغاية اليوم، والإلتزام بما يصدر من مقررات حفاظا على سلامتهم الصحية، والإلتزام بإجراءات الوقاية الصحية، والتباعد الإجتماعي وعدم إقامة مجالس عزاء وحفلات أعراس وغيرها، والحفاظ على النظافة وارتداء الكمامة، ومنع الأراكيل في المقاهي والأماكن العامة، وحظر التجمعات بكافة أشكالها"، منبهة من أن البلدية "ستسير دوريات لمراقبة الإلتزام بالتعبئة العامة وتنفيذ هذه القرارات وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين".



وطلبت من "كل من يشعر بعوارض الفيروس (حرارة عالية، سعال، ضيق في التنفس، فقدان حاستي التذوق والشم، آلام في الحنجرة والحلق) الإتصال برئيس اللجنة الطبية في خلية الأزمة الدكتور علي الشرقاوي، أو بأحد أعضاء خلية الأزمة".