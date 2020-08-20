تعاونية الموظفين: إقفال فرع جبل لبنان لعشرة أيام بسبب إصابة عامل وعلى الوافدين إليه إجراء فحوصات pcr

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أعلنت المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة، في بيان، أنه ونتيجة لإصابة أحد عاملي التعاونية في فرع جبل لبنان بفيروس كورونا المستجد، تقرر إقفال الفرع مؤقتا ولمدة عشرة أيام، إبتداء من صباح غد الجمعة ولغاية مساء الإثنين في 31/8/2020 "كي تتمكن التعاونية من إجراء عملية التعقيم الضرورية، وإجراء فحوصات pcr للعاملين فيها، واستكمال فترة الحجر الصحي الإلزامي".

وأملت إدارة التعاونية "من المواطنين الذين وفدوا إلى مبناها في جبل لبنان، خاصة يوم الإثنين في 17/8/2020، أخذ أعلى درجات الحيطة والمسارعة إلى إجراء فحص pcr للتأكد من عدم إصابتهم، والتقيد بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة العامة بهذا الخصوص".

كما أعلنت "آسفة، عدم تمكنها من استقبال طلبات المساعدات المرضية والمساعدات الإجتماعية، لمنتسبي فرع جبل لبنان على اختلافها، والاكتفاء فقط بتسجيل طلبات الإستشفاء الطارئة في مبنى الإدارة المركزية- الدورة، وذلك خلال فترة الإقفال في الفرع المذكور". وذكرت "المستفيدين من تقديمات التعاونية بالإستمرار بتعليق العمل بالمهل المعتمدة لتقديم طلبات مساعداتهم".