تعاونية الموظفين: إقفال فرع جبل لبنان لأربعة أيام بسبب إصابة عامل وعلى الوافدين إليه إجراء فحوصات pcr

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أعلنت تعاونية موظفي الدولة، في بيان، أنه "نظرا لتعرض أحد عاملي التعاونية في فرع جبل لبنان للاصابة بفيروس كورونا، والتي جاءت نتيجة فحصه إيجابية، الإقفال الموقت، في الفرع المذكور، إبتداء من صباح غد الجمعة ولغاية مساء الإثنين في 31/8/2020 كي تتمكن التعاونية من إجراء عملية التعقيم الضرورية وإجراء فحوصات pcr للعاملين فيها، واستكمال فترة الحجر الصحي الإلزامي".

وأملت من المواطنين الذين وفدوا الى مبناها في جبل لبنان، خصوصا يوم الإثنين في 7-8-2020، "أخذ أعلى درجات الحيطة والمسارعة الى إجراء فحص pcr للتأكد من عدم إصابتهم والتقيد بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة العامة بهذا الخصوص".

وأسفت "لعدم تمكنها من استقبال طلبات المساعدات المرضية والمساعدات الإجتماعية، لمنتسبي فرع جبل لبنان على اختلافها، والإكتفاء فقط بتسجيل طلبات الإستشفاء الطارئة في مبنى الإدارة المركزية- الدورة، خلال فترة الإقفال في الفرع المذكور". وذكرت المستفيدين من تقديمات التعاونية "الإستمرار بتعليق العمل بالمهل المعتمدة لتقديم طلبات مساعداتهم".