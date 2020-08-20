إقفال بلدة شمالية كلياً بدءا من يوم غد الجمعة

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أعلنت لجنة الطوارىء في بلدية عكار العتيقة، في بيان، تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما رفع العدد في البلدة إلى ثمانية، لافتة إلى أن هذا العدد "غير نهائي والنتائج ستصدر تباعا".

وقررت إقفال البلدة كليا بدءا من يوم غد الجمعة، وذلك "بعد الاصابات العديدة في حي الساحة، ونظرا لعدد الاحتكاك الكبير الذي تم مع المصابين الجدد في الساحة وجوارها، ونظرا لوجود بعض العوارض لدى المصابين"، داعية الأهالي إلى "اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بتوجيهات السلطات المختصة". وطلبت من "كل الأشخاص المحتكين مع المصابين في البلدة، حجر أنفسهم 14 يوما دون الاحتكاك بأحد حفاظا على سلامة عائلاتهم".