كورونا - طبيب لبناني يحذر!

A + A -

غرد الدكتور في مستشفى أوتيل ديو فْريد بطيش عبر حسابه على تويتر قائلاً: 10.000 إصابة سيكون العدد التراكمي لاصابات فيروس كورونا اليوم في لبنان.



وأضاف:" أكثر من 50٪ من هؤلاء تتراوح أعمارهم بين 20 و 49 سنة"، مشيراً أن "طبيب سليم تمامًا أعرفه في منتصف الثلاثينيات يناضل من أجل حياته. وتوفي آخر يبلغ من العمر 34 عاما الأسبوع الماضي".



وشدد: "نعم ، يمكن أن يموت الشباب من جراء إصابتهم بالفيروس. توقفوا عن المزاح والقول بأن الإقفال هراء وتوقفوا عن القول بأن الفيروس مؤامرة ولا تؤمنون به. لأنه إذا لم تفعلوا، لا يمكنني الانتظار حتى يتم إدخال أنبوب التنبيب إلى أحد أفراد عائلتك ، ويكافح من أجل التنفس، بينما تقف عديم الفائدة بجانبه".





صيدا اونلاين