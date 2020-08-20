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بعد الحديث عن مغادرته الـ OTV .. هذا ما كشفه رواد ضاهر

20
AUGUST
2020
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بعدما نشر احد المواقع خبرا مغلوطا عن مغادرته محطة الOTV، مع ربط ذلك بموقف من سياسة المحطة، علق الزميل رواد ضاهر عبر صفتحه على الفايسبوك قائلا:


“انتشرت اليوم تسريبة عن مغادرتي لمحطة OTV، وتلتها تحليلات سياسية عبر مواقع التواصل، وعليه اوضح التالي:


اولا: على عكس ما يصور البعض، اي استقالة تخصني لا يمكن ان تصرف سياسياً، فأنا صحافي مهني ولست لا ناطقاً سياسياً ولا ناشطاً حزبياً. والكل يعرف انني لم أكن يوماً لا ضمن التيار الوطني الحر ولا غيره من الأحزاب.


ثانيا: ان وجودي في المحطة كمنبر اعلامي لا يعني انتمائي لحزب معين، بل هو عمل صحافي بحت ضمن برنامج اطمح قدر الامكان للحفاظ على موضوعيته انطلاقاً من قناعاتي ومن المساحة التي تتيحها المحطة لمقدمي البرامج فيها.


ثالثا: اي استقالة او خطوة من هذا النوع، حين اقدم عليها، تكون اولاً عبر ابلاغ ادارة المحطة ومن ثم الاعلان عنها، ولا تكون عبر تسريبة اعلامية. وقراري اتخذه بناء على رؤيتي الشخصية، لا بناء على الألاعيب السياسية اللبنانية التي اوصلت البلاد الى ما وصلت اليه.

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