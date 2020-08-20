اتصال بين الحريري وبوغدانوف

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أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري، في بيان، أنه "جرى اليوم الخميس اتصال هاتفي بين الرئيس سعد الحريري والممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية في بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف".

وأضاف: "تمّ خلال الاتصال حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، "بحث عدد من المواضيع الآنية، وتناول العلاقات اللبنانية الروسية، خصوصاً الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم في لبنان بعد الانفجار المدمر الذي وقع في الرابع من شهر آب الجاري".

وقد ثمّن الرئيس الحريري عالياً "المساعدات الروسية التي ساهمت بمحاولات الإنقاذ من الكارثة الضخمة"، وتم التأكيد من الطرف الروسي على "التضامن مع الشعب اللبناني والتركيز على المواقف الروسية الثابتة في دعم سيادة واستقلال ووحدة الأراضي اللبنانية والاستقرار الداخلي في لبنان".